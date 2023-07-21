七夕 “听听那时我们的爱情”

见过两次面，却没有看清对方的模样，您有过这样的恋爱经历吗？这样的事，曾在张如洲老人身上发生。

“爱情就是你陪着我、我陪着你”

见过两次面，却没有看清对方的模样，您有过这样的恋爱经历吗？这样的事，曾在张如洲老人身上发生。

今年81岁的张如洲和78岁的周爱琴是一对有55年婚龄的夫妻。半个多世纪以来，他们相濡以沫，走过风风雨雨，早已成为对方的依靠。20日，记者来到他们居住的洛龙区书香苑小区，聆听他们的爱情故事。

张如洲、周爱琴夫妇

“两次见面，我都没看清她的模样”

1967年年初，张如洲和周爱琴经人介绍见了面。“介绍人觉得我俩很像一家人。”张如洲笑着说，介绍人觉得他和周爱琴都是性格稳重和善的人，没不良嗜好，应该比较容易相处。

见面地点在周爱琴家里。见了两次面后，介绍人问张如洲对周爱琴印象怎么样，张如洲说“不知道”。介绍人觉得非常奇怪，怎么见了两次面还不知道呢？

“两次见面，她都戴着口罩，我都没看清她的模样。”张如洲说，直到第三次见面，他才看清了周爱琴的长相。对此，周爱琴解释说，因为当时是冬季，天气寒冷，她骑自行车上下班习惯戴白棉纱布口罩保暖，有时到家也不摘。

由于是初相识的男女，张如洲也不好意思让周爱琴摘下口罩。不过，经过几次交谈，两个人发现彼此的确很对脾气。同时，周爱琴的母亲也很喜欢这个性格稳重的小伙子。

“我们的爱情不浪漫，却情真意切”

“我们的爱情不浪漫，却情真意切。”张如洲说，他们年轻时大家的思想都比较简单、保守，他和周爱琴没相伴逛过街，没去过电影院，见面都是在各自的家里。两个人大约每周见一面，这样谈了一年多，1968年10月1日，他们喜结连理。

二人婚后生了3个孩子。由于是双职工家庭，他们既要工作，又要照顾孩子，没有空闲在一起浪漫。虽然如此，他们都在一心一意地为家庭奉献。

退休后，张如洲通过在老年大学学习，成了一名书法爱好者。他写的《兰亭集序》，一笔一画，颇有神韵。由于书法水平不错，社区工作人员经常请他在春节时义务为居民撰写对联。对此，周爱琴十分支持他。“人总得有个爱好，老头子喜欢写字，比抽烟喝酒强，我当然支持。”周爱琴说，丈夫年轻时上班很辛苦，经常睡眠不足，身体也不如她，所以家里的活她都包了，“我想让他把年轻时候缺的觉都补回来”。

“少年夫妻老来伴”

在张如洲和周爱琴看来，“爱情，就是陪伴”。

两位老人经常下跳棋锻炼思维能力

张如洲和周爱琴结婚55年，日子虽然平淡，却也不失乐趣。退休以后，两个人经常在家里下跳棋，锻炼思维能力。前些年，他们两个人还相伴到全国各地旅游，贤惠的周爱琴对张如洲照顾得很周到，二人的晚年生活悠闲、舒适、幸福。

“少年夫妻老来伴，爱情就是你陪着我、我陪着你。”张如洲说，年轻人找对象，最重要的就是找一个知根知底、为人正派，彼此能聊得来，愿意在一起好好过日子的人，作为一生的伴侣。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 文/图）