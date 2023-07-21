洛外新校区设施一应俱全 学生9月将搬入就读

步入洛外新校区，成片的景观绿化，通透的教学空间，采用黄、绿、红、蓝等多种颜色搭配的教学楼映入眼帘，处处洋溢着浓郁的书香气息。

校园夜景(学校供图)

编者按

新建一批现代化高中，是市委着眼“办好人民满意教育”，全面推动中心城区教育资源布局优化调整的重大举措。自我市7所新建高中集中开工以来，社会各界大力支持，项目建设目前已接近尾声，将于今年秋季开学交付使用。本网今起开设《走访新校区 迎接新学期》栏目，带您逐一探访7所新建高中。敬请关注。

步入洛外新校区，成片的景观绿化，通透的教学空间，采用黄、绿、红、蓝等多种颜色搭配的教学楼映入眼帘，处处洋溢着浓郁的书香气息。

“学校建设已基本完工，本周将具备搬迁条件。”21日，市住建局洛阳外国语学校新校区驻场专班负责人告诉记者，目前，学校的桌椅、教具等设施安装完毕，正在竣工验收，等待洛外学生们的到来。

学校自东向西依次为住宿区、教学区、公共活动区、体育运动区，通过连廊等连通，每个年级采用书院化设计布局，既独立又统一，并突出院、廊、园、圃等理念，打造具有唐代文化特色的校园风貌。

“教学楼西侧山墙采用的竹模混凝土施工工艺，在我市首次使用。”施工单位相关负责人表示，具体来说是指以竹子为模具的轻质混凝土墙板，选用特殊调制混凝土原料与骨料浇筑，表面纹理类似竹子，寓意正直谦虚、坚韧不拔、勇于突破。

“根据学校教学计划，洛外学生将于9月搬至新校区就读。”洛阳外国语学校现场负责人表示，搬入新校区后，学校面积扩大了近5倍，多种专业教室可满足学生选课走班、学习小语种的需要。

学生宿舍 洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 摄

洛外新校区将设置60个高中教学班，可容纳学生3000人，未来根据办学条件，会适时扩大招生规模。值得一提的是，所有学生宿舍均按6人间设置，每间宿舍配有空调、卫生间、热水洗澡间、洗漱台，功能设施完备。

“所有课桌、床和柜子都是提前半年定制的，并进行模块化加工、成品化组装。”对学生和家长普遍关注的材料环保问题，市教育局有关负责人表示，学校所有建材、家具均严格按照或高于国家标准采购，教室、办公室、师生宿舍内柜子全是钢制家具，所用床板是纯松木的，只有淡淡的松木香。

承建单位相关负责人表示，学校墙面采用水性真石漆，主要是天然彩砂、乳液及抗冻耐潮辅料，不会产生甲醛、苯等有害物质。

洛外新校区位于九都东路与中州东路交会处，紧临地铁一号线，学校东门离杨湾站B出口只有50米。为方便教职工和学生出行，住建部门在学校建设期间，同步推进学校南侧三元路、东侧三元东路建设，目前已全部具备通车条件。此外，市教育局正在对接公交公司制订交通方案，全力保障师生通勤需求。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 高江鹏）