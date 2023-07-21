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洛阳今日多云到阴天转雷阵雨 局地有暴雨等强对流天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:19

　　今天17时01分，我们将迎来处暑节气，处暑节气的到来标志着逐渐进入气象意义上的秋天。此时节往往“热在中午，凉在早晚”，随着雨水增多，可谓“渐有新凉递好秋”。

　　处暑是二十四节气中的第十四个节气，也是秋季的第二个节气。元代文人吴澄编著的《月令七十二候集解》中说：“处，止也，暑气至此而止矣。”意思是处暑节气到来，暑气消，夏天就要过去了。宋人苏泂写诗曰：“处暑无三日，新凉直万金。”

　　处暑意味着“一出一入”，“出”指出伏，今年处暑在出伏之后；“入”指入秋。此时节虽然天热情况尚存，但早晚会有令人舒爽的凉风徐徐吹来。

　　来看我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空槽东移和中低层切变线及地面冷空气的共同影响，我市降水日较多。强降水集中在26日、27日，部分地区有大雨，局地有暴雨，风力加大，气温较前期明显下降。

　　最近几天天气预报

　　●今天：多云到阴天转雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风2级~3级，气温22℃~32℃。

　　●明天：多云间晴天，西北风转偏东风3级，气温22℃~31℃。

　　●25日(周五)：多云到阴天转阵雨，气温22℃~29℃。

　　●26日(周六)：阴天有中到大雨，局地有暴雨，偏东风4级左右，气温22℃~27℃。

　　●27日(周日)：阵雨转阴天，偏东风3级～4级，气温20℃~24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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