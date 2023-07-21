洛阳市2023年度社工职业水平考试通过人数创历史新高

“我今年第一次参加助理社会工作师考试，顺利通过。”日前，24岁的倪叶达告诉记者，他在涧西区重庆路街道社工站工作，下一步准备参加社会工作师考试。

“我今年第一次参加助理社会工作师考试，顺利通过。”日前，24岁的倪叶达告诉记者，他在涧西区重庆路街道社工站工作，下一步准备参加社会工作师考试。 “我今年第一次参加助理社会工作师考试，顺利通过。”日前，24岁的倪叶达告诉记者，他在涧西区重庆路街道社工站工作，下一步准备参加社会工作师考试。 记者从市民政局获悉，社会工作者职业资格证书(简称社工证)分为助理社会工作师(初级)、社会工作师(中级)和高级社会工作师。近日，2023年度全国社会工作者职业水平考试成绩公布，我市考试通过人数707人，相比2022年度考试通过人数298人大幅增加，创历史新高。 为提升我市报考人员通过率，市民政局委托市社会工作服务指导中心开展为期6天的考前培训。 我市乡镇(街道)社会工作服务站的服务内容聚焦社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务5个领域，服务对象主要是被纳入困难群众救助补助资金保障范围的人员，包括最低生活保障对象、特困人员、临时救助对象、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿、事实无人抚养儿童，以及按照政府购买服务资金使用方向确定的其他民政服务对象，主要开展社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接、政策宣传等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杜永齐）