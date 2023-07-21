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奋力攻坚闯难关——深入贯彻市委十二届四次全会精神之七
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:21

　　“志不求易者成，事不避难者进。”

　　在市委十二届四次全会第二次全体会议上，市委书记江凌以《奋力攻坚闯难关》为题，作了一番意味深长的总结讲话，寄语全市党员干部特别是作为“关键少数”的各级领导干部发挥示范引领作用，困难面前不畏惧、不退缩，以奋发有为的精神状态，把现代化洛阳建设不断推向前进。

　　攻坚闯难关，究竟要攻什么坚，要闯的难关又在哪里，搞清楚这些才会明白劲儿往何处使。

　　具体而言，这次全会着重点出了三大难题——一是地方财力普遍紧张、市场化融资能力不足，抓产业、促创新、保民生“钱从哪里来”的难题日益突出；二是投资增长乏力、经济下行压力加大，“经济怎么稳”的难题更加凸显；三是经济运行、安全生产、社会稳定等领域风险交织叠加，“风险如何防”的难题更为紧迫。

　　这一个个难关，如陡坡、如险滩，是我们前进路上必须越过的阻碍，是落实全会部署要求，加快建设现代化产业体系必须跨过的一道道坎儿。面对重重困难，唯有尽最大的努力，才有希望爬坡过坎儿，不断开辟现代化洛阳建设新境界。

　　闯难关，增强勇气是先决条件。“胆量大，眼前有山也不怕；胆量小，有块砖头也绊倒”，干工作就是同困难作斗争，首先拼的就是勇气。从新中国成立之初的战天斗地兴工业，到改革开放后的革故鼎新谋转型，再到这些年克服融资、招商、征迁、安置等多方面困难，实现城市格局大变化、产业发展加速跑，洛阳“城”长的每一步，无不是迎难而上的结果。困难时刻站出来、顶上去、豁出去，才能战胜艰难险阻，成就一番事业。

　　闯难关，善作善成是关键钥匙。凡事都要找对方法，方法对头，难事不愁。针对文旅市场出现的新变化，我们抢抓产业风口、创新引流方式，推动新文旅产业异军突起；针对城市提质遇到的融资难题，我们创新投融资模式，有效解决了城市更新、基础设施建设等项目资金来源问题。“事必有法，然后可成”，不掌握正确方法，做再多工作也往往是事倍功半甚至劳而无功。

　　闯难关，真抓实干是硬核支撑。真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。从面对防汛救灾的不畏艰险、全力奋战，到短短两年时间里推动产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作取得突破性进展，正是靠着以务实作风深度研究工作、以“有解”思维破解瓶颈问题、以效率意识推动工作落实的硬作风，我们才得以攻下一项项硬任务，打开洛阳发展新局面。

　　闯难关，万众一心是磅礴力量。冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力。新时代的洛阳，之所以能实现近50万贫困人口全部脱贫，实现中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等一批重大项目迅速落地，很重要的一点就在于全市上下心往一处想、劲儿往一处使。团结就是力量，汇聚强大“众能量”，我们就能攻克坚中之坚，解决难中之难。

　　有人说，困难从一时看是阻碍，从长远看是我们迈向更高发展境界的阶梯。在战胜挑战中发展，在风雨洗礼中成长，在历经考验中壮大，这是我们一以贯之的成功哲学。我们要强化使命担当，“逢山开路，遇水架桥”，努力把一个个“不可能”变成“可能”；我们要加快转变思想观念，进一步强化市场思维、创新思维、系统思维，以思想解放的力度打开事业发展的高度；我们要把工作抓具体、抓深入，注重在操作层面上深度研究工作，真正把工作抓到点子上；我们要自觉在大局下想问题、作决策、抓落实，推动全市上下形成齐心协力抓落实的良好氛围。

　　“良农不为水旱不耕，良贾不为折阅不市。”越是困难时刻，越要坚定信心、迎难而上，敢于斗争、善于斗争，在现代化洛阳建设新征程中拼出一片新天地！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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