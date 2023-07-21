隋唐洛阳城究竟是一座什么样的古代都城？听专家详解……

18日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式，在隋唐洛阳城国家遗址公园举行，隋唐洛阳城再次吸引世人关注的目光。

18日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式，在隋唐洛阳城国家遗址公园举行，隋唐洛阳城再次吸引世人关注的目光。

“洛阳有五大都城遗址，但隋唐洛阳城遗址独树一帜，大家对它的关注与热情与日俱增。”22日，在接受洛报融媒记者专访时，洛阳市考古研究院助理馆员郑国奇表示，对隋唐洛阳城“出圈”并不意外。

郑国奇进一步解释道，相比其他几处城址，隋唐洛阳城与现在洛阳中心城区完全重叠，加之隋唐洛阳城规划设计思想最为成熟，经济文化最为繁荣，是洛阳历史上最辉煌的时期，所以最能引起大家的关注。

隋唐洛阳城究竟是一座什么样的古代都城？郑国奇介绍，隋唐洛阳城兴建于隋大业元年(公元605年)，规划蓝图出自一代建筑名家宇文恺，一直沿用至北宋末年，历时500余年。