洛阳又一处青年人才公寓开放租售 专科以上即可申请

22日，记者获悉，伊滨区青年人才公寓内各项设施已配套完毕，正式对外招租。

22日，记者获悉，伊滨区青年人才公寓内各项设施已配套完毕，正式对外招租。

据介绍，伊滨区青年人才公寓位于伊滨区中信路与提驾庄街交叉口东南角，总占地面积64亩，规划总建筑面积15.6万平方米，主要建设8栋高层住宅楼、幼儿园、商业服务网点等公共配套设施。

2021年4月，该人才公寓开工建设，并于近日完工。公寓按照智慧社区理念，布局建设服务中心、邻里中心、健身中心、青年驿站等公共空间，打造起共建、共治、共享的青年生活空间。其中，服务中心设有双创空间、共享会客厅、智能餐厅等，满足青年人才办公、会议、会客等需求，并配置机器人送餐服务。邻里中心设有社区礼堂、共享书房、邻里会客厅、物业服务指挥调度智能座舱等。健身中心设有智能乒乓球训练机、专业化训练器材，室外还设置了环形塑胶跑道、羽毛球场、乒乓球场，以及专属的儿童和老年活动场地。此外，小区内配套幼儿园可容纳9个班270名幼儿。

该人才公寓按照“租售并举”模式，共提供464套出租住房，480套售卖住房。房屋户型分为两室两厅一卫、三室两厅两卫，建面约74至125平方米。其中，对外招租房源已配套智能化家具家电设备，可拎包入住。