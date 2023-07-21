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情定七夕节！洛阳市1177对新人喜领结婚证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 20:58

　　22日是中国传统节日七夕节，是中国人自己的情人节，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了婚姻登记小高峰，许多新人选择在这一天领证，记录幸福瞬间，共度浪漫七夕。

　　“我今天很激动，和相恋多年的男朋友办理结婚登记，非常开心。”22日，家住洛阳市西工区的何佩瑶告诉洛报融媒记者，当日她和男朋友王敬哲早上8点赶到西工区民政局婚姻登记处排队，顺利办理结婚证。

　　何佩瑶和王敬哲是初中和高中同学，大学时两人在不同的城市。5年前，在福建读硕士研究生的王敬哲向何佩瑶表白，赢得芳心。

　　当日上午，山东潍坊姑娘栾艳颖和宜阳小伙白杨在西工区民政局婚姻登记处办理了结婚证。“我是婚姻登记‘跨省通办’政策的受益者，7月初，我打电话咨询得知，户口是外省也可以在洛阳办理结婚登记，考虑到西工区民政局婚姻登记处的综合条件比较好，我们选择来这里办理结婚登记。”栾艳颖说。

　　洛报融媒记者获悉，在河南，婚姻登记可以“跨省通办”，不用再回到户籍所在地办理。自今年6月1日起，作为全国试点省份，河南婚姻登记机关实现结婚登记“跨省通办”。

　　具体来说，一方户籍在河南的，可到河南省内任意一个县(市、区)的婚姻登记机关办理婚姻登记；双方均非本省户籍的婚姻登记当事人，可以在河南省一方居住证发放地婚姻登记机关申请办理婚姻登记，或者选择在一方常住户口所在地办理婚姻登记。

　　洛阳市民政局社会事务科提供的数据显示，全市各县区22日共办理结婚登记1177对，与去年七夕当天的874对相比，有明显增长。今年，宜阳县结婚登记人数最多，达到129对。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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