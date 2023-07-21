今年起至2025年，洛阳每年评定一批星级农贸市场

22日早上7时，洛阳市涧西区长安路智能化生鲜广场已人头攒动。白菜摞成小山，茄子油亮饱满，辣椒挤挤挨挨，新鲜味道扑面而来。

22日早上7时，洛阳市涧西区长安路智能化生鲜广场已人头攒动。白菜摞成小山，茄子油亮饱满，辣椒挤挤挨挨，新鲜味道扑面而来。

走进市场，内部摊位井然有序，地面新铺设了瓷砖，通风系统、天花板、柱墩及吊楣全部升级，环境提升后的农贸市场成了居民休闲的好去处。

“市场干干净净，买菜购物的心情更加舒适了。”四号街坊老住户张建立说，周边都是老年住户，市场过道设置了休闲椅等，在大热天坐着吹空调聊天，很惬意。

智能化生鲜广场，智慧监测系统和监管系统更是一应俱全。

在长安路智能化生鲜广场里，一间“农副产品检测室”格外引人注意。一大早，检测室工作人员随机在两个摊位选取了少量的上海青以及猪肉，登记送检信息、取样、检测，等待十多分钟后两项送检菜品的检测结果就出来了。工作人员会把结果上传至大数据显示屏上。

“大屏幕每天显示农药检验结果，产品安全，我们买东西更放心。”张建立说。

通过规范化改造，大大提升居民购物体验，在位于西工区的行署路农贸市场同样如此。

来到该市场入口的电子屏，在附近居住的市民杨月娥依次点击市场各类商品的进货、销售和各批次抽检结果等动态情况，各个摊位商户的商品信息、人员健康情况等一目了然，让市民购物的同时，对商品的出处、卫生情况等同步掌握。

同时，该市场的“诚信经营红黑榜”也颇受市民认可。洛报融媒记者看到，在左边的红榜上，电子屏显示了摊位号、商户姓名、经营种类和评优原因，右边的黑榜也标注了具体的上榜事由。

“这种方式公开透明，我们很支持、点赞。”经常在此买菜的市民赵美玲说，“我每次都会过来看看，对红榜商户当然要多光顾。市场监管到位了，我们也放心。”

今年以来，洛阳市不断强化农贸市场日常监管，规范农贸市场经营者行为，规范农贸市场规范化运营，把农贸市场建设作为“环境优美、购物方便、安全卫生、管理规范、群众满意”的公共交易平台和城市形象窗口，为市民营造智慧便民、安全放心的农产品消费环境；通过常态化督导机制、强化政策指导等措施，不断加快推进市场改造提升工程。

根据《洛阳市农贸市场超市化改造提升奖补措施》，洛阳市推动农贸市场新建、拆建或改造提升，设置免费自产自销摊位，通过特色化装饰布局彰显烟火气息。另外，从今年起至2025年，每年评定一批星级农贸市场，对评为五星级、四星级、三星级农贸市场的，分别奖励40万元、20万元、10万元，推动农贸市场加快提档升级。

“小菜篮”里盛满“大民生”。洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将以星级农贸市场创建工作为抓手，促进市场硬件达标、管理提升并常态化保持，让农贸市场成为展示城市文明形象的新窗口，成为增进民生福祉的新渠道。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 韩萌 金婷婷 文/图）