存消防安全隐患 洛阳这3家单位被曝光

日前，洛阳市消防救援支队建立火灾隐患单位曝光机制，定期对影响公共安全、久拖不改的重大火灾隐患和屡禁不绝的消防违法行为进行曝光，现对就在近期检查过程中存在消防安全隐患的单位进行曝光。

日前，洛阳市消防救援支队建立火灾隐患单位曝光机制，定期对影响公共安全、久拖不改的重大火灾隐患和屡禁不绝的消防违法行为进行曝光，现对就在近期检查过程中存在消防安全隐患的单位进行曝光。

西工区淇洛客商业零售超市

地址：西工区牡丹桥西16-10号

隐患：场所内感烟探测器设置不符合消防技术标准和国家规范；西南侧封闭式楼梯间未与营业区有效防火分隔、仓库与营业区未做有效防火分隔；消火栓内无水；西北侧消火栓箱门设置不便于操作；办公区消火栓被遮挡。

嵩县希望贝贝幼儿园

地址：嵩县城关镇白云名邸楼下

隐患：未安装火灾自动报警系统；未安装火灾自动灭火系统；一楼走廊外窗安装影响逃生的铁栅栏；1楼至3楼拐角处缺少疏散指示标志。

深圳前海龙骏家园养老产业发展有限公司栾川分公司

地址：栾川县栾川乡寨沟村

隐患：消防控制柜一路故障、备电故障，2号分机电话故障；五层防火门闭门器、顺序器损坏；营业区应急照明灯损坏；疏散楼梯、通道堆杂放物。

下一步，洛阳市消防救援支队将加大对消防安全违法行为的曝光力度，呼吁相关单位严格落实消防安全主体责任，同时鼓励群众积极参与火灾隐患排查，通过“12345”热线电话等方式进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）