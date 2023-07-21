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这些人可以申报洛阳工程系列中级职称！2023年度职称开始评审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 17:49

　　记者今日从洛阳市科技局获悉，2023年度洛阳市工程系列中级职称8月28日至9月8日开启网上申报。

　　此次评审对象为，在全市各类企事业单位工作满6个月且与用人单位(含中央驻洛单位以及在洛阳域内注册的省外分支机构)签订了聘用合同或者劳动合同的专业技术人员。评审委员会设置工程系列地质、电力、电气、电子、环保、机械、矿山、林草、市场监督、医药管理、检验检测、广播电视、消防、化工、安全应急、轻工、冶金、纺织、计算机、科技管理、材料、交通运输、水利、航空维修、大数据、邮政快递、工业营销、园林绿化、腐蚀与防护等类别107个专业。

龙门实验室科研人员

　　其中，符合我省工程系列各个专业申报评审条件的人员，可按要求正常申报。具有一级注册类职业资格证书的专业技术人员(不含建筑类)，可直接申报考核认定中级职称，申报专业和职业资格证书专业要求一致或相近，申报单位和注册单位必须一致。取得相应专业技师职业资格或职业技能等级证书后，在岗且从事本专业工作满3年，或者在岗且从事本专业的“河南省技术能手”获得者，可以以技能人才身份申报工程师。民营企业无任何职称的工程技术人员，大学本科毕业、或全日制技工院校技师班(预备技师班)毕业，从事工程技术工作满6年的，以及大专毕业、或全日制技工院校高级工班毕业，从事工程技术工作满8年的，可以破格直接申报工程师职称。

洛阳铜一公司一线职工

　　评审委员会采取“面试答辩与材料评审”相结合的方式进行，材料现场审核时间为9月18日至9月28日(不含周六周日)。此次评审结果将纳入“河南省职称管理服务平台”统一管理，并为评审通过人员统一印发证书，证书信息可通过河南省人力资源和社会保障厅官方网站查询。咨询电话(0379)69933107。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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