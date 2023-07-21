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地质灾害黄色预警！涉及洛阳7个县区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 17:49

　　刚刚，记者获悉，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警。8月22日20时至23日20时，孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、洛宁县局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　●镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县、新安县(7个县区)。

　　1.孟津区：小浪底镇、横水镇。

　　2.宜阳县：赵保乡、锦屏镇、白杨镇。

　　3.栾川县：狮子庙镇、白土镇、陶湾镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇。

　　4.伊川县：半坡镇、江左镇。

　　5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、故县镇、赵村镇、罗岭乡、景阳镇。

　　6.嵩县：德亭镇、大章镇、闫庄镇、大坪乡。

　　7.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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