8月25日，河南普通高招高职高专批将再次征集志愿

今日，“河南省教育厅”官微发布消息称，我省2023年普通高招高职高专批征集志愿按程序投档录取后，部分高校有新增招生计划，将面向符合条件的考生再次征集志愿。
今日，“河南省教育厅”官微发布消息称，我省2023年普通高招高职高专批征集志愿按程序投档录取后，部分高校有新增招生计划，将面向符合条件的考生再次征集志愿。
今日，“河南省教育厅”官微发布消息称，我省2023年普通高招高职高专批征集志愿按程序投档录取后，部分高校有新增招生计划，将面向符合条件的考生再次征集志愿。省教育考试院将通过河南省教育考试院网站、河南招生考试信息网发布征集志愿信息。请目前未被录取且符合成绩要求的考生，及时关注相关信息，充分考虑自身学业成绩、兴趣爱好和家庭经济状况，合理定位、科学审慎选报志愿。
考生填报此次征集志愿的时间是8月25日9:00—18:00。⑥
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