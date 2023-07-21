洛阳市教育局提醒：这种情况属于“空挂学籍”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子在洛阳东方外国语学校上初中，因个人原因想把孩子转到可以寄宿的学校，转学时学籍能随学生一起转走吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子在洛阳东方外国语学校上初中，因个人原因想把孩子转到可以寄宿的学校，转学时学籍能随学生一起转走吗？

洛阳市教育局回复：根据教育部《中小学学籍管理办法》规定，学籍管理试行“籍随人走”。除普通学校接受特殊学校学生随班就读、特殊教育学校、工读学校外，学校不接收未按规定办理转学手续的学生入学。对原学校来说，借读属于“空挂学籍”。民办义务教育学校已达到当年招生计划数的不得安排学生转入，无法办理转学手续。

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