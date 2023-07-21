镞zú：箭头，军事实力的见证者

镞就是我们常说的箭头，是安装在箭端挽弓远射的兵器。《说文·金部》中提道：“镞，利也。”《尔雅·释器》也有解释：“镞，箭头也。”

铜镞 （图片由二里头夏都遗址博物馆提供）

镞就是我们常说的箭头，是安装在箭端挽弓远射的兵器。《说文·金部》中提道：“镞，利也。”《尔雅·释器》也有解释：“镞，箭头也。”

“国之大事，在祀与戎”，军事在国家形成和发展的过程中扮演着重要角色。在二里头夏都遗址博物馆内，一件件铜镞(zú)就是二里头都邑强大军事实力的见证者。

二里头遗址发现了大量的镞。据不完全统计，除480件骨镞、93件蚌镞、52件石镞、17件角镞外，还发现了40多件铜镞。考古资料显示，在该遗址宫殿区西南角发现的二里头晚期的骨角器加工作坊中，就有骨镞的半成品。

二里头文化的铸铜技术已达到一定水平，其主要用来生产礼器和兵器，兵器主要为铜镞。二里头遗址发现的铜镞，大体可分为尖锥形、圆叶形、圆脊双翼形和棱脊双翼形四大类。

铜镞不仅在质地上较石头和骨头更坚硬，形制上也更先进。较大的两翼夹角，使得镞射入人体后伤口更大，镞底的倒刺使得镞不易被取出，伤害性更大。专家认为，这种新型武器的出现大大提高了二里头的战斗力和军事威慑力，保障二里头的都邑地位。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 赵腾宇）