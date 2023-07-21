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烂柯仙迹说围棋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:45

　　围棋，起源于河洛地区，是棋类之鼻祖。《世本》说：“尧造围棋，丹朱善之。”围棋蕴含着河洛文化的丰富内涵，在河洛地区流传着很多围棋的故事。

　　烂柯山中一盘棋

　　烂柯山位于新安县西17.5公里的铁门镇玉梅村东侧，烂柯仙迹为新安八景之一，被誉为“围棋仙地”。

　　传说古代有个叫王质的青年农民，一次上山打柴，来到王乔仙洞的洞口。王质胆大好奇，心想，人家都说洞里有仙人，我何不进去看个究竟？洞口很小，只能通过一个人。王质刚进洞中什么也看不见，顷刻之间，洞顶好像透进来光线，只见两个鹤发童颜的老人正在下围棋。王质素好下棋，被两位老人精湛的棋艺一下子给吸引住了。两位老人好像未发现有人进洞似的，边下棋边吃大枣，有时也顺手把枣递给王质吃。看完一局棋后，老人对王质说：“你也该回家了。”王质俯身去拾斧子，想不到斧柯(斧柄)已经烂朽，只剩下铁斧头了。王质回到村里，发现一个人也不认识了，找人询问自己的父母情况，才知道他们已经去世100多年了。后人就把这座山叫“烂柯山”，围棋又被称为“烂柯”。

　　王乔洞，又称洞真观，今存建筑为元朝大德年间重修的，占地80余亩，现存面积6000余平方米，分为两区，古称上下两院，南为洞窟区，北为建筑区。

　　洞窟区一带为石灰岩质，洞窟凿于断崖处，现存5窟，其中最大的为“真人王乔仙洞”，洞口狭小，内部宽敞，高约4米，面积30平方米。洞口左侧嵌有石碑一通，文字为：“大元大德五年岁次辛丑十一月下旬，王乔仙洞兼下院洞真观主持纯和子孙道先立。”洞口内东壁镶嵌元大德年间的圣旨碑，阴刻汉文、八思巴文。

　　洞真观的整个建筑区，自南而北为一中轴线，形成南北长、东西窄的格局，布局严谨，保存完好，建筑范围约3000平方米，分三进，前为山门，入内为三清殿，再进为官厅，后院为玉皇殿，两侧为道房。

　　三清殿内四壁绘24幅壁画，轮廓清晰，内容丰富。从一幅博古图中绘制的咸丰十年(公元1860年)银票，可判断其绘制的年代。

　　大唐棋圣王积薪

　　王积薪是唐代洛阳人，其家在洛阳明教坊。明教坊紧靠定鼎门，位于今定鼎门遗址博物馆的北边。

　　《王积薪墓志》说他：“幼有沉思，雅量多能。故当圣母临朝，年才童卝(guàn，儿童将头发束成两角的样子) ，便以手谈供奉，始于殿中直。”意思是，他儿童时期就是围棋高手，入宫陪武则天下棋。

　　唐中宗、睿宗、玄宗时，王积薪“两为太常协律，二为府卫长史。未几，授庆王府友，又擢永王府司马，试寿王府长史。近侍三朝，历司九职。周旋九重之内，出入五十余年”。

　　《墓志》说他：“公烂柯之术，既为第一；悬针之妙，道号无双。外域每进善棋者，自谓绝伦，及见公举一子，靡不阁手卷舌，终身不敢言棋。”意思是，王积薪的棋艺天下第一，外国来的棋手“自谓绝伦”，与王积薪对弈，王积薪只落一个棋子，他们就非常震惊，终身不敢再谈棋。

　　安史之乱爆发后，叛军攻破洛阳，王积薪在明教坊自杀殉国。

　　关于王积薪，唐代文献记载他的事迹很多。据《酉阳杂俎》记载，开元年间，王积薪曾在丞相张说的宅第，和一行和尚下过棋。张说的宅第在洛阳康俗坊，离明教坊不远。一行和尚，本名张遂，唐代杰出的天文学家，是世界上第一个用科学的方法实测地球子午线长度的人，编制了《大衍历》。

　　王积薪在当时名震天下，不仅是因为他棋艺高超，而且由于他提出了一套围棋理论，即围棋《十诀》。《十诀》，仅40个字，极其简练、准确而又通俗地概括了围棋实战中的战略和战术；总结了全局和局部，进攻和防守中的一些重要原理。

　　《十诀》的影响十分深远。后世的棋手，莫不以《十诀》为座右铭。他们在探讨围棋理论时，也都把《十诀》作为基本原理，在《十诀》的基础上，不断发挥和提高。《十诀》是我国围棋理论中的瑰宝之一。

　　棋也有道隐玄机

　　古人认为，围棋与河图洛书密切相关，黑白分阴阳以象两仪，立四角以按四象。河图洛书的黑白点和纵横线，以及其中蕴含的数学计算和哲理，与围棋有着高度的相似性。围棋别称河洛，也充分说明了围棋与河图洛书有着紧密的联系。

　　河图洛书学的集大成者，是北宋理学家邵雍。他祖籍范阳(今河北涿州)，生于衡漳(今河南林县康节村)，后随父迁共城(今河南辉县市)，宋仁宗皇祐元年(公元1049年)春，39岁的邵雍迁居洛阳。

　　邵雍，奇才盖世，德器粹然。其学问精湛，纵横儒道，融会贯通，尤精于易道，观天地之消长，推日月之盈缩，考阴阳之度数，察刚柔之形体，通达先天之学，为北宋理学之翘楚。

　　北宋时期，围棋在全社会盛行，成为文人的必修课，围棋文化也随之达到中国古代的巅峰。青少年时代在洛阳生活的宋太宗赵光义就是围棋高手，同时在西京洛阳居住的一大批文士也都精于棋道。邵雍不仅喜欢对弈，也是围棋理论家。

　　琴棋书画是我国古代文人四艺，关于围棋的诗和诗句，更是多得数不胜数。但是，写围棋的诗最长的要数邵雍的《观棋大吟》，长达360句，1800字，也是我国最长的古诗。邵雍在此诗中借下棋之道拟喻人伦变化、社会更替、人物兴衰和乾坤轮回的道理，立意宏深，内容广阔，堪称雄笔。

　　《观棋大吟》说：“消长天旋运，阴阳道范围。吉凶人变化，动静争枢机。”道破了围棋与河图洛书的内在联系。河图洛书是古代的宇宙论，围棋无论是构成原理抑或运动规则都与此密切相关，可谓“棋如世界”。所以当古代文人对枰而坐时，棋盘仿佛就是一个小小的世界，他们运子布局，以演示心中的宇宙天地，进退攻防以检查自身的谋略与处世能力。

　　围棋是河洛文化的重要载体，这一竞技运动是河洛地区贡献给人类的智慧成果。大力弘扬和发展围棋运动，挖掘和传播围棋文化是弘扬河洛文化的重要方式之一。（郑贞富）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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