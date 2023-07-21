专属定制礼物 表达浓浓爱意

“我们结婚几十年了，这是第一次一起做这么浪漫的事。”日前，家住涧西区长春社区粮店院的62岁居民李新民拿到了他和妻子的专属定制礼物——手印纪念画。这是长春社区党委联合金红叶物业开展的“执子之手 携手同行”新时代文明实践主题活动。

“我们结婚几十年了，这是第一次一起做这么浪漫的事。”日前，家住涧西区长春社区粮店院的62岁居民李新民拿到了他和妻子的专属定制礼物——手印纪念画。这是长春社区党委联合金红叶物业开展的“执子之手 携手同行”新时代文明实践主题活动。

在活动中，辖区部分老年夫妻在社区志愿者的带领下，用颜料、荧光笔、纸等一起制作了爱的礼物。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 摄影报道）