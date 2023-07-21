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青年医师马苗苗：做医学教育“引路人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:34

马苗苗(左)展示喉镜下气管插管术

　　近日，在位于西工区的河南科技大学第二附属医院模拟病房内，马苗苗一手固定住假体下颚，一手举起麻醉咽喉镜，向呼吸与危重症医学科的6名规培生和实习生讲解相关操作步骤，指导他们完成日常学习实践任务。

　　“90后”马苗苗是河南科技大学第二附属医院的主治医师，并担任科室教学秘书。

　　“喉镜下气管插管术目前是行业内医师需要掌握的基本技能，需要将导管插入患者口腔或鼻腔，置入气管中，同时连接呼吸机辅助患者呼吸活动，一般用于抢救伴有呼吸功能障碍的急危重症患者。”马苗苗介绍，帮助规培生和实习生打好职业“基本功”，是她作为科室教学秘书的“主线任务”。

　　除操作教学，马苗苗也常带领规培生和实习生进行查房教学，归纳理论技巧。在病房里，马苗苗耐心询问患者及家属近日情况，通过问诊、查体、总结、开医嘱等一系列查房流程，向规培生和实习生展示日常积累的查房经验。

　　查房结束后，马苗苗冲洗干净手部，带他们来到科室教室，结合科室的典型病例，进行交流探讨，总结诊断依据和对应治疗方法。

　　“视、触、叩、听是查房环节必要的问诊技巧，医师需要凭借丰富的临床经验才能精准掌握病情，及时作出医嘱。”马苗苗说，在长期负责的科室轮转学生教学工作中，自己也积累了较多临床经验，现可熟练完成锁骨下静脉穿刺术、胸腔引流术、胸膜活检术，并开展完成新技术肺康复锻炼、OSARS(阻塞性睡眠呼吸暂停综合征)患者无创呼吸机压力测定等技术操作。

　　凭借丰富的教学和实践经验，马苗苗先后获得全国门诊综合诊疗室之“问诊达人秀”总决赛亚军、河南省优质课竞赛二等奖、洛阳市“青年岗位能手”等奖项和荣誉。

　　去年9月，马苗苗通过自己的努力考取高校教师资格证，经推荐成为河南科技大学外聘讲师，“解锁”了新身份。在教室里，马苗苗摘下口罩，很快进入“角色”，认真详细地为法医学专业的学生讲解内科学知识，并结合临床经验，划分出课本内容的主次。

　　除法医专业，医检、医影、临床医学等专业同样需要辅修马苗苗所教授的内科学课程，学生们都很认可她的授课水平。“理论扎实，经验丰富，马老师是大家眼中的‘青年能手’，也是我学医道路上的‘引路人’。”规培生常立罗说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 记者 李雅君 通讯员 张珂 耿若源 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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