洛阳正硕科技：“智”造“洛阳芯”

近日，在位于老城区古都科创园的洛阳正硕电子科技有限公司，工作人员正进行电子雷管芯片模组生产。 近日，在位于老城区古都科创园的洛阳正硕电子科技有限公司，工作人员正进行电子雷管芯片模组生产。 该公司是全省重要的电子雷管芯片模组生产企业、国家高新技术企业、河南省“专精特新”企业。该公司近年抢抓产业风口，依托芯片研发优势，强化科技创新，建起电子雷管芯片模组、智能起爆系统和电子雷管智能制造生产线，同时具备汽车、手机、电器等高端芯片主板生产条件，产品科技含量全国领先。今年上半年，公司营业收入突破亿元，进入高速发展阶段。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王培 摄)