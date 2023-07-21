金婚银婚伉俪 分享幸福秘诀

大红地毯、美丽的鲜花、漂亮的婚纱……在七夕节来临之际，涧西区武汉路社区党委组织辖区居民开展“重温浪漫 夕阳相伴”敬老活动，邀请辖区7对金婚、银婚夫妇盛装出席，讲述相识故事、分享幸福秘诀，共庆七夕佳节。
大红地毯、美丽的鲜花、漂亮的婚纱……在七夕节来临之际，涧西区武汉路社区党委组织辖区居民开展“重温浪漫 夕阳相伴”敬老活动，邀请辖区7对金婚、银婚夫妇盛装出席，讲述相识故事、分享幸福秘诀，共庆七夕佳节。
大红地毯、美丽的鲜花、漂亮的婚纱……在七夕节来临之际，涧西区武汉路社区党委组织辖区居民开展“重温浪漫 夕阳相伴”敬老活动，邀请辖区7对金婚、银婚夫妇盛装出席，讲述相识故事、分享幸福秘诀，共庆七夕佳节。
“我爱你”“你辛苦了”“这个家不能没有你，我更不能没有你”……在活动现场，一对对金婚、银婚夫妇走上舞台，在司仪的引导下，彼此深情告白。活动最后，社区自乐组织为老人们献上祝福的歌舞，摄影师志愿者为老人们定格幸福的瞬间。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 彭梦蝶 王春艳 摄影报道）
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