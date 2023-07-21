洛阳大河荟上榜首批省旅游科技示范园区试点单位

记者昨日从市文广旅局获悉，省文化和旅游厅日前公示第一批河南省旅游科技示范园区试点单位，全省共有5家单位入选，洛阳大河荟名列其中。

记者昨日从市文广旅局获悉，省文化和旅游厅日前公示第一批河南省旅游科技示范园区试点单位，全省共有5家单位入选，洛阳大河荟名列其中。

旅游科技示范园区是指面向旅游业开展科技研发或应用，以拓展旅游产品、丰富旅游业态、优化旅游服务、提升游客体验和满意度为目标，旅游和科技融合取得显著成效并具有示范意义的独立管理区域，包括但不限于科技园区、产业园区、旅游景区、主题乐园、特色小镇等。

洛阳大河荟项目由洛阳国晟集团倾力打造，以“沉浸式+”“青年社交+”为特色，集数字行浸演艺、“博物馆+商业”、隋唐文化主题设计师酒店和剧本娱乐产业园四大业态于一体，为洛阳市首个沉浸式都市文商旅综合体。作为洛阳大河荟的核心业态，行浸式演艺《寻迹洛神赋》以河洛文化为创作蓝本，用科技艺术讲述洛阳故事，通过AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、博物馆体验、互动表演等为体验方式，利用数字科技赋能文化演艺，打造独具洛阳特色的文旅体验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国)