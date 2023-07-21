洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳大河荟上榜首批省旅游科技示范园区试点单位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:32

　　记者昨日从市文广旅局获悉，省文化和旅游厅日前公示第一批河南省旅游科技示范园区试点单位，全省共有5家单位入选，洛阳大河荟名列其中。

　　旅游科技示范园区是指面向旅游业开展科技研发或应用，以拓展旅游产品、丰富旅游业态、优化旅游服务、提升游客体验和满意度为目标，旅游和科技融合取得显著成效并具有示范意义的独立管理区域，包括但不限于科技园区、产业园区、旅游景区、主题乐园、特色小镇等。

　　洛阳大河荟项目由洛阳国晟集团倾力打造，以“沉浸式+”“青年社交+”为特色，集数字行浸演艺、“博物馆+商业”、隋唐文化主题设计师酒店和剧本娱乐产业园四大业态于一体，为洛阳市首个沉浸式都市文商旅综合体。作为洛阳大河荟的核心业态，行浸式演艺《寻迹洛神赋》以河洛文化为创作蓝本，用科技艺术讲述洛阳故事，通过AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、博物馆体验、互动表演等为体验方式，利用数字科技赋能文化演艺，打造独具洛阳特色的文旅体验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    沙门氏菌感染高发期，重点关注“一老一小”
    沙门氏菌感染高发期，重点关注“一老一小”
    沙门氏菌感染高发期，重点关注“一老一小”
        近期，市妇幼保健院陆续收治了4例沙门氏菌感染患儿，年龄最小的仅1岁半，患儿不仅持续高烧不退，还频繁腹泻...
  • ·处暑养生，护好肺津
  • ·痛经的人群真的不易受孕吗？
  • ·炫了顿烤肉 男子眼珠突然黄了……
    		•
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 颠覆性创意 洛阳再出圈的制胜法宝
  • 沁伊高速华夏路互通立交加紧建设
  • “考古中国·中原地区文明化进程研究”...
  • 徐衣显率队观摩座谈科技产业社区建设工作
  • 突破关键核心技术69个！洛阳16个市级...
  • 洛阳大河荟上榜首批省旅游科技示范园...
  • 洛阳专家当选俄罗斯外籍院士 助推我市...
  • 洛阳正硕科技：“智”造“洛阳芯”
  • 洛宁县马店镇石门村：千亩花椒喜获丰收
  • “洛阳造”新能源汽车端板加紧扩产
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐园拍模特

    荷塘精灵

    黄河九曲第一湾

    栾川叫河牛堡街景
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605