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暑期托管课程遍地开花，彰显“洛阳特色”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:35

　　眼下，洛阳不少由社区主办的青少年暑期托管课程接近尾声。回顾今年遍地开花的暑期托管课程，内容潮流化、形式多样化、定制特色化等趋势更为明显。与此同时，不少社区立足邻里中心，主动对接社会专业资源，将亮点多多的暑期托管课程“引进来”，也带领更多社区青少年兴致勃勃地“走出去”。

　　专家指出，未来，暑期托管课程将成为我市公共服务进社区的常态，将为更多家庭带来便利。

重三社区邻里中心内举办vr体验课

　　内容丰富，注重青少年多元发展

　　近日，涧西区重三社区邻里中心内举办了一场特殊的青少年体验活动。

　　“现在，我们戴上VR设备感受地震来袭。”在专业老师的指导下，参与体验的孩子们轮流戴上VR眼镜，快速开启虚拟世界之旅，先后体验“VR地震逃生”“VR消防安全”“VR航天展示”等项目，身临其境地感受地震、台风、火灾等场景，同时学习安全事故防范措施及自救方法。

　　在瀍河区金家街社区，一堂名为“情绪转盘”的青少年情感体验课也吸引了许多家庭参与。

　　“爸爸，上次我和弟弟闹矛盾，我觉得很委屈。”活动结束后，10岁的陈子豪向爸爸袒露心声。陈子豪的爸爸表示，这次课程很有意义，二孩家庭中，孩子的心理格外敏感，此次在家门口参与这样的心理疏导课程，无论对孩子，还是对家长都是一次有益的成长。

　　今年，在我市很多社区中，除了往年固有的国学课程、绘画书法课程、作业辅导课程等，还创意“上线”了VR科普课程、情感体验等亮点课程，注重青少年的多元发展。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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