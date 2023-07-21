“熊猫血”夫妻的别样七夕节纪念

“我和我爱人都是稀有血型，因献血而相识。今年是我们相识的第10年，她正在哺乳期无法献血，我赶在七夕节前献一次血，作为纪念。”20日，在市中心血站纱南献血屋，稀有血型志愿者刘晨无偿献血后，和家人拍下一张全家福。

刘晨一家四口

“我和我爱人都是稀有血型，因献血而相识。今年是我们相识的第10年，她正在哺乳期无法献血，我赶在七夕节前献一次血，作为纪念。”20日，在市中心血站纱南献血屋，稀有血型志愿者刘晨无偿献血后，和家人拍下一张全家福。

Rh阴性血因稀有而被称为“熊猫血”。2013年，26岁的涧西小伙儿刘晨在一次身体检查中，得知自己是B型“熊猫血”，随后经人介绍加入“洛阳稀有血型之家”QQ群。

“群友们来自各行各业。每当稀有血型患者需要用血时，大家会第一时间赶到现场，撸起袖子献出救命血，因此被称为‘熊猫侠’。”刘晨说，进群那年5月，他在群里看到一则紧急求助信息，求助者说需要B型“熊猫血”。他报名到场献血时，遇到赶来救人、同为B型“熊猫血”的嵩县姑娘周丽丹，二人命运的齿轮随即开始转动。

那次献血后，他们互留了联系方式。当年年底，他们在“洛阳稀有血型之家”QQ群组织的活动上再次相遇。“后来经人介绍，就在一起了。”刘晨笑着说，他和爱人周丽丹是群里为数不多的“熊猫血”夫妻。目前，他们7岁的长子刘一闻也被检查出是“熊猫血”。

每年七夕节，刘晨都给爱人买礼物，他送过香水、手机等。“今年是我们相识的第10年，希望趁七夕节留一份特殊纪念——我们通过无偿献血相识，那就再参加一次无偿献血。这既是在帮助别人，也是在帮助自己。”刘晨说，婚后，他们长期关注求助信息，但先后3次因转氨酶过高而无法顺利参加无偿献血。幸运的是，他这次顺利通过了各项检查并完成献血。

在采访期间，刘一闻得知爸爸献的血能挽救他人生命，十分崇拜爸爸。这名刚从幼儿园毕业的小男生虽然害怕扎针，但被问及长大后愿不愿意像爸爸一样献血救人时，他点了点头。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图）