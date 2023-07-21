洛龙区第十批区级优秀专家推荐选拔工作启动

记者从洛龙区委组织部获悉，自即日起，该区启动第十批区级优秀专家推荐选拔工作，符合条件者可在9月5日前报名。

记者从洛龙区委组织部获悉，自即日起，该区启动第十批区级优秀专家推荐选拔工作，符合条件者可在9月5日前报名。

根据推荐选拔工作通知，凡在洛龙区各条战线、各个领域工作，为洛龙区经济社会发展作出突出贡献的优秀人才均可作为推荐对象，涵盖自然科学研究领域，工程技术领域，企业经营管理领域，教育领域，医疗卫生领域，农业领域，文化、艺术、新闻、出版、体育等领域，服务业领域，社会工作领域等。值得注意的是，为助力区域实现社会治理体系和治理能力现代化，此次选拔首次将社区工作者纳入推荐范围。

在推荐方式上，此次选拔打破了以往自上而下、逐级推荐的单一形式，统筹采取个人自荐、专家举荐、属地推荐、部门推举等方式，并要求各镇(街道)和各行业主管部门全面摸底、广泛动员，最大限度实现优秀人才应报尽报。

洛龙区将坚持破“四唯”、立“新标”，以工作业绩、科研成就和实际贡献评价人才，力求真正选出绩称相适、实至名归的优秀人才，组建一支德才兼备、素质优良、结构合理、数量充足的优秀专家队伍，为全市发展大局提供更强有力支撑。有意向者可通过“精彩洛龙”“洛龙组工”微信公众号查看相关细则。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李雅 张哲南）