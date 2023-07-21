嵩县将自身发展所需与统战所长相结合 奋力开创统战工作新局面

近年来，嵩县将自身发展所需与统战所长相结合，坚定不移抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实，充分发挥统一战线重要法宝作用，在守正创新、奋发有为中不断开创统战工作新局面。

近年来，嵩县将自身发展所需与统战所长相结合，坚定不移抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实，充分发挥统一战线重要法宝作用，在守正创新、奋发有为中不断开创统战工作新局面。

筑牢对党忠诚政治根基。嵩县把习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》作为全县各级党委(党组)理论中心组学习、党校教育、宣传工作的重要内容，增强做好统战工作的政治责任感、历史使命感，不断筑牢共同思想政治基础。今年以来，该县通过“线上+线下”“理论+实践”等形式，累计在系统内开展各类学习培训28次，实现县、乡、村三级统战干部和党外代表人士全覆盖。

扛牢统一战线主体责任。嵩县认真履行统一战线工作责任，把统战工作纳入党委重要议事日程，以及基层党建和社会治理体系，示范引领并督促指导各级党委负责人做到“三个带头”；坚持县委统一领导、统战部门牵头协调，推动统战工作领导小组成员单位各负其责，选优配强各级统战干部，建强党外代表人士队伍，真正把统战工作责任压实落细。

围绕中心主动担当作为。嵩县聚焦产业发展，发挥统战优势，引导统战成员积极参与“招商引资拼经济统一战线在行动”活动，常态化开展“万人助万企”“周四惠民助企日”活动，助推民营企业全力拼经济、育产业、促发展；聚焦乡村振兴，大力引导乡贤返乡创业，深化“万企兴万村”、同心建设美丽乡村等行动，引导统战成员和社会各界在推进共同富裕上一起想、一起干。

凝聚同心奋进强大合力。嵩县牢牢把握统战工作大团结大联合的本质要求，凝聚最大公约数，画好最大同心圆。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面融入全市民族团结进步创建大局，深化“同心圆·共发展”活动，推动民族工作高质量发展；以汇聚人心为落脚点，稳步推进港澳台海外统战和侨务工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，研究、推动网络统战工作，团结引导各界人士施展才华、发挥作用，以“宜居宜业、和美嵩县”的实际成效为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杜蕊蕊 陈晓风）