西工区：片区改造提品质 场景焕发新活力

浓郁民国风的小区楼房，绿意盎然的口袋公园和异型花坛，热闹丰富的特色街区市集……在西工区解放路与中州路交叉口，焕然一新的城市一隅让人眼前一亮。

商圈升级重塑，时尚气息扑面而来

浓郁民国风的小区楼房，绿意盎然的口袋公园和异型花坛，热闹丰富的特色街区市集……在西工区解放路与中州路交叉口，焕然一新的城市一隅让人眼前一亮。

近年来，西工区落实市委城市提质工作部署，对解放路片区进行提质改造，完善社区基础设施，升级重塑原有商圈，利用闲置厂区打造科技产业社区，实现住宅小区、商业区、产业社区联动融合，打造沉浸式时尚潮流特色商业街区。

五院合一 推动社区面貌大提升

在丹尼斯大卫天地南侧，有5个外墙呈浅灰色的小区，极具特色。记者走进这些小区发现，环境干净整齐，整体风格与附近商圈呼应。

“以前这些老旧小区外观较为破旧，与附近的商业街区显得格格不入。”居民林鑫住在附近，对这里的情况十分熟悉。

按照“就近相邻、资源整合、便民利民”的原则，西工区对解放路88号、96号、98号，凯旋西路22号和东轴家属院5个老旧小区进行组团改造，通过拆除违章建筑等，实现五院合一。

除组团改造外，西工区还完善小区内基础设施，实施三线入地，增加污水管道，增设花坛、健身器材、车子棚，显著提升小区品质，使其与周边街区风格保持一致。改造后，小区面貌焕然一新，还显著提升了周边街区的档次，实现小区、商业区的有效融合。