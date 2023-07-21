西工区红山实验小学，全国总冠军！

前不久，第二十四届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛在宁夏回族自治区举行。
前不久，第二十四届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛在宁夏回族自治区举行。
前不久，第二十四届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛在宁夏回族自治区举行。西工区红山实验小学获得全国总冠军。
该校共有6名学生参赛，全部获奖。2017级学生王紫涵、徐佳欣及2018级学生张誉肸，在小学女子组手掷滑翔机三人接力团体项目中夺冠。其他学生获得2个二等奖、2个三等奖。
该校航模社团成立于2016年3月，学校重视科研教育，克服师资、经费等方面的困难，建设专业航模工作室，并配备了模拟器、工作台、器材柜、制作工具及材料等。经过师生的不懈努力，该校多次在河南省青少年航空模型锦标赛上取得优异成绩，被评为“洛阳市中小学航空模型先进单位”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨寒冰 通讯员 张卫营 查振北）
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