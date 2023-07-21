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洛阳专家当选俄罗斯外籍院士 助推我市生物疫苗产业国际竞争力提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 08:28

　　记者日前从市科技局获悉，在前不久举行的俄罗斯工程院2023年度院士选举会议上，我市的田克恭研究员当选俄罗斯工程院外籍院士。

　　市科技局相关负责人介绍，田克恭研究员在军事医学科学院、中国动物疫病预防控制中心、世界动物卫生组织等机构拥有丰富的科研经历，此次当选俄罗斯工程院外籍院士，是我市高科技人才发展的新成果。基于其面向全球的科技资源整合能力，田克恭将在国际前沿技术应用、国际化科研团队培养方面持续发力，有望研发一批能带动产业升级的高新技术、有世界影响力的科研成果，助推我市生物疫苗产业国际竞争力提升。

　　本月13日，在北京召开的2023中俄工程创新合作院士研讨会上，俄罗斯工程院副院长瓦列里·姜为田克恭研究员颁发院士证书，田克恭研究员受邀作了题为《动物疫病防控与公共卫生安全》的学术报告。俄罗斯工程院院长鲍里斯·弗拉基米罗维奇·古谢夫日前寄来贺信，向田克恭研究员致以诚挚祝贺，希望他未来在中俄可持续合作方面继续取得创造性成果。

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　　田克恭研究员现任普莱柯生物工程股份有限公司副总经理，国家兽用药品工程技术研究中心主任，河南农业大学教授、博士生导师。田克恭长期从事动物疫病防控技术研究与产品开发，获得国家新兽药证书55个、发明专利249件，其中国际专利30件；发表学术论文434篇，其中SCI收录104篇；主编专著9部，制定国家、行业标准26项。此外，田克恭还以第一完成人身份获国家科技进步奖二等奖、中国专利金奖、中华农业科技奖一等奖、河南省科技进步奖一等奖等科技奖励20余项，享受国务院政府特殊津贴，获杰出工程师奖、当代发明家、振兴中国畜牧贡献奖、全国优秀科技工作者等荣誉。

　　俄罗斯工程院成立于1990年，前身为苏联工程院，是由俄罗斯科学院、工科部、国防部、航天航空署等部门联合成立的跨行业科学机构，是具有重要国际学术影响力的科学机构和全俄公共组织。俄罗斯工程院外籍院士需通过考察候选人的学术成就及其影响力，以及在相关领域的地位，经院士推荐、形式审查、材料审核、专家答辩、学部选举、主席团选举审议、俄罗斯工程院院士大会通过等流程，并经过多轮严格学术评审和遴选程序最终确定。俄罗斯工程院现有院士1500余位，其中外籍院士200余位，包括中国工程院原院长宋健、徐匡迪和现任院长李晓红等多位中国“两院”院士和科学家。 (洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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