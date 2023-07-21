洛阳七夕天气晴好 您可夜观牛郎织女鹊桥相会

今日洛阳晴天到多云，偏西风2级~3级，气温22℃~34℃。 今天是农历七月初七，七夕节是中国传统情人节，祝愿天下有情人终成眷属。 今天天气晴好，您今晚可仰望星空，看看牵牛星和织女星。 请珍惜为数不多的晴天，雨水正在来的路上。 省气象台预计，本周我省处于副热带高压边缘，受西南气流影响，多降水天气，降水会导致路面湿滑、能见度低，对道路交通有一定的不利影响，局地强降水可能引发山洪、中小河流洪水等灾害。大家要密切关注天气变化，以及气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范工作。 市气象台根据最新气象资料分析，受高空槽东移和中低层切变线的影响，本周后期我市有降水天气过程，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 最近几天天气预报 今天：晴天到多云，偏西风2级~3级，气温22℃~34℃。 明天：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，局部地区有大雨，偏北风2级~3级，气温23℃~30℃。 24日(周四)：多云间阴天有分散性阵雨，气温22℃~30℃。 25日(周五)：多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃~30℃。 26日(周六)：阴天有中到大雨，局地暴雨，气温22℃~28℃。 27日(周日)：阴天有小到中阵雨，局地大到暴雨，气温21℃~26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）