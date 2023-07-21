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洛阳公开征集医药领域商业贿赂行为线索
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市场监管 2023.08.22 11:34

　　昨日，洛阳市市场监督管理局官方微信发布公告，面向社会公开征集医药领域商业贿赂行为线索举报方式。具体内容如下：

洛阳市市场监管局公开征集医药领域商业贿赂行为线索举报方式

　　一、线索征集时间

　　2023年7月至2024年6月。

　　二、征集线索范围

　　(一)假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医疗机构或其内设科室、从业人员回扣的行为。

　　(二)假借学术会议、科研协作、学术支持、捐赠资助进行利益输送的不法行为。

　　(三)利用各种途径和方式，违规购买药品、医用耗材用量信息的行为。

　　(四)为医疗机构从业人员安排、组织娱乐性活动或支付相关费用等行为。

　　(五)其他商业贿赂行为。

　　三、线索受理途径

　　受理电话：0379-12315

　　受理邮箱：lysdcb@126.com

　　四、举报注意事项

　　1.对涉嫌不正当竞争违法行为，任何单位和个人有权向市场监管部门举报，执法机构为举报人保密。

　　2.举报材料应当包括：举报人基本信息、被举报人基本信息、被举报人涉嫌违法行为的相关事实和证据材料。

　　3.举报人对投诉举报提供的线索不得虚构和夸大事实，不得故意捏造事实和诬陷他人。对谎报或借举报诬告陷害他人的，将依法依规移交相关部门单位。

　　欢迎广大人民群众和社会各界积极举报商业贿赂行为！

　　洛阳市市场监督管理局

　　2023年8月21日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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