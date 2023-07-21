中雨！大雨！暴雨！洛阳最新天气预报

22日是农历七夕，中国传统情人节。七夕当天，天气晴好，有条件的话，您今晚可仰望星空，看看牵牛星和织女星。

22日是农历七夕，中国传统情人节。七夕当天，天气晴好，有条件的话，您今晚可仰望星空，看看牵牛星和织女星。 22日是农历七夕，中国传统情人节。七夕当天，天气晴好，有条件的话，您今晚可仰望星空，看看牵牛星和织女星。 需要注意的是，请珍惜为数不多的晴日，雨正在赶来的路上。 河南省气象台预计，本周河南省处于副热带高压边缘，受西南气流影响，多降水天气，降水会导致路面湿滑、能见度差，对道路交通有一定的不利影响，局地强降水可能会引发地质灾害、山洪、中小河流洪水等灾害。大家要密切关注天气变化趋势，以及属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，请做好防范。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空槽东移和中低层切变的影响，本周后期洛阳市有降水天气过程，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。具体预报如下： 22日(周二)：晴天到多云，偏西风2级到3级，气温22℃到34℃。 23日(周三)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，局部地区有大雨，偏北风2级到3级，气温23℃到30℃。 24日(周四)：多云间阴天有分散性阵雨，气温22℃到30℃。 25日(周五)：多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃到30℃。 26日(周六)：阴天有中到大雨，局地暴雨，气温22℃到28℃。 27日(周日)：阴天有小到中阵雨，局地大到暴雨，气温21℃到26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）