洛阳市人大研究出台24条举措 助推洛阳现代化产业体系建设

日前，洛阳市人大常委会进一步贯彻落实市委十二届四次全会精神，结合人大立法、监督、联系群众等职能优势，从全力助推“风口产业”发展、全力助推科技创新、全力助推营商环境优化、全力打造过硬队伍四个方面，研究提出了24条助推洛阳现代化产业体系建设举措。

日前，洛阳市人大常委会进一步贯彻落实市委十二届四次全会精神，结合人大立法、监督、联系群众等职能优势，从全力助推“风口产业”发展、全力助推科技创新、全力助推营商环境优化、全力打造过硬队伍四个方面，研究提出了24条助推洛阳现代化产业体系建设举措。

在全力助推“风口产业”发展方面，洛阳市人大明确，将于今年年底前，陆续出台《关于加快发展洛阳“风口产业”的决定》《洛阳牡丹保护与发展条例》《洛阳市特色餐饮传承与发展条例》等。同时，听取和审议洛阳市先进装备制造业延链补链强链工作开展情况的报告、洛阳市开发区改革情况的报告等，以一系列条文举措为全市风口产业发展提供坚强保障。

在全力助推科技创新方面，洛阳市人大将于今年年底前开展《关于促进科技产业社区发展的决定》《洛阳市科技创新促进条例》立法调研，以法治手段促进要素供给、核心技术、产业链配套企业向社区集聚，助力形成科技产业集群，同时大力推进全市产业转型升级。此外，洛阳市人大还将听取和审议关于科技创新工作情况的报告等，助力创新平台建设、科技型企业培育、数字化转型等重点工作有序推进。

在全力助推营商环境优化方面，洛阳市人大将通过出台相关文件、开展立法调研、加强监督等举措，推动侵犯企业经营自主权、知识产权等涉法涉诉案件合理有效解决，依法保护市场主体合法权益，加快形成有利于企业健康发展的法治环境。

在全力打造过硬队伍方面，洛阳市人大将发布“加快建设现代化产业体系，人大代表走在前作表率”倡议书，号召全市人大系统积极发挥“六个表率”作用，为推动现代化产业体系建设贡献智慧和力量。此外，洛阳市人大还将组织开展“人大代表走洛阳”“落实市委全会精神，人大机关干部在行动”等系列活动，推动人大系统进一步转变思维理念、提升专业能力、锤炼过硬作风。

洛阳市人大常委会有关负责人在深入学习市委十二届四次全会精神后纷纷发表意见建议，积极参与此次系列举措的制定，并结合自身负责领域，提出具体贯彻落实方法。

“推动产业发展意义重大、抢抓产业发展风口刻不容缓、助力产业发展大有可为。”洛阳市人大常委会财经工委负责人表示，将重点围绕十大产业集群、17条产业链、“三个一批”项目建设、开发区改革、优化营商环境等内容，做细做实经济监督工作。

“全会全面分析了当前宏观经济形势和洛阳经济运行态势，为全市产业发展指明了方向。”洛阳市人大常委会城建环保工委负责人表示，将推动提升人大机关干部和各级人大代表服务产业发展的能力，为产业发展出谋献策。

“法工委将着力在‘小切口’‘立小法’上寻求解决之道，以钉钉子精神落实好各项任务。”洛阳市人大常委会法工委负责人表示，将深入贯彻学习市委十二届四次全会精神，为全市现代化产业体系建设提供法治保障。

洛阳市人大常委会预算工委负责人表示，将进一步加强预算执行、税收征管、审计整改监督，确保政府服务水平持续优化、企业生产经营负担不断减轻，实现财政资源优化配置、财政资金高效使用。

“要积极引导各级代表在产业发展等方面更好发挥作用。”洛阳市人大常委会人事代表工委负责人表示，将充分、主动、有效展现人大代表新作为新担当，结合“五联系”工作，依托区域代表小组、专业代表小组，充分听取意见建议，推动洛阳建设现代化产业体系工作高质高效、出新出彩。

洛阳市人大常委会监察和司法工委负责人表示，将带领团队成员以真抓实干的过硬作风开展好涉企案件评议、员额法官检察官履职评议、执行工作专题询问等司法监督工作，以解决具体问题为突破口，以点带面推动司法公平公正，努力实现“四个满意”工作目标。

“要持续做好跟踪问效，坚持一抓到底，督促问题得到妥善解决。”洛阳市人大常委会民侨外工委负责人表示，将重点监督高端休闲、沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行等新文旅产业，聚焦关键环节、关键点，推进形成工作合力，充分发挥人大职能作用，助推加快现代化产业体系建设。

“人大要主动融入、积极作为，对照市委全会决策部署，找准人大工作落实全会精神的结合点、着力点、侧重点、创新点、突破点、出彩点。”洛阳市人大常委会主要负责人表示，要坚持问题导向，树立“有解思维”，以更高工作标准、更实工作举措、更严工作作风，全面提高新时代人大工作质效，推动市委全会精神落实见效。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）