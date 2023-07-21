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“考古中国·中原地区文明化进程研究”项目持续推进 苏羊遗址取得较大进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 19:40
苏羊遗址考古发掘现场

　　近日，“考古中国·中原地区文明化进程研究”项目召开中期推进工作会，洛阳市考古研究院对苏羊遗址考古发掘进行现场汇报。

　　会议透露，目前苏羊遗址已发掘共计1800平方米，遗址存续时间从仰韶文化早期一直到龙山文化晚期，文化序列从早到晚发展连续稳定，文化谱系一脉相承，为建立中原地区文明化早期进程阶段的考古学文化谱系和精细年代框架提供了重要新资料。

　　苏羊遗址位于河南省洛阳市宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，遗址北临洛河，南望熊耳山，总面积60余万平方米，文化层堆积最厚达5米以上。2019年，该遗址被列为全国重点文物保护单位；2020年，被列入“考古中国——中原地区文明化进程研究”重大项目。

　　洛阳市考古研究院史前研究室主任任广介绍，目前，苏羊遗址聚落考古取得较大进展，仰韶时期生活区、墓区，人工环壕等重要遗存的发现，为研究河洛地区仰韶时期的聚落形态、布局和功能分区提供了重要材料。多学科研究显示，以粟为代表的旱作农业是苏羊遗址主要的农作物，遗址内也发现一定数量水稻。遗址的出土遗物有陶器、石器、玉器、骨器、蚌器等，其中不乏玉璧、完整彩陶盆等珍贵文物，并发现少量大溪文化风格的遗物。

　　“苏羊遗址的内环壕为人工挖掘，形制较规整。”任广说，从环壕内的出土遗物和地层堆积判断，该壕沟可分为早、中、晚三期。仰韶文化晚期时，该壕沟可能已经丧失防御功能。考古人员在这一时期的壕沟两侧发现多处房址和灰坑，以及大量生产、生活遗物，体现了先民对废弃壕沟区域的再次利用。

　　目前，该遗址的考古发掘工作仍在推进，下一步，考古人员将扩大对周边沿洛河中游地区的考古调查，重点对苏羊遗址下村区进行系统勘探。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由洛阳市考古研究院提供)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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