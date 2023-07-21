首批河南省旅游科技示范园区试点单位公示 洛阳大河荟上榜

记者21日从洛阳市文广旅局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了第一批河南省旅游科技示范园区试点单位，洛阳大河荟上榜。

记者21日从洛阳市文广旅局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了第一批河南省旅游科技示范园区试点单位，洛阳大河荟上榜。

据了解，旅游科技示范园区是指面向旅游业开展科技研发或应用，以拓展旅游产品、丰富旅游业态、优化旅游服务、提升游客体验和满意度为目标，旅游和科技融合取得显著成效并具有示范意义的独立管理区域，包括但不限于科技园区、产业园区、旅游景区、主题乐园、特色小镇等。此次评定工作旨在更好发挥科技对旅游的支撑引领作用，推动科技赋能旅游，全省共有5家单位入选。

洛阳大河荟由洛阳国晟集团倾力打造，以“沉浸式+”“青年社交+”为特色，集数字行浸演艺、“博物馆+商业”、隋唐文化主题设计师酒店和剧本娱乐产业园四大业态于一体，为洛阳市首个沉浸式都市文商旅综合体。作为洛阳大河荟的核心业态，行浸式演艺《寻迹洛神赋》以河洛文化为创作蓝本，用科技艺术讲述洛阳故事，通过AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、博物馆体验、互动表演等为体验方式，利用数字科技赋能文化演艺，打造独具洛阳特色的文旅体验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国 文/图)