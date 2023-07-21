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洛阳深化“放管服效”改革 力争年底新增经营主体10万户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 17:47

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，下半年，该局将持续深化“放管服效”改革，为群众经商办企业提供更多自由便利；深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益；加压加力推进优化营商环境，力争年底新增经营主体10万户。

　　加压加力推进优化营商环境、培育壮大经营主体行动，力争年底新增经营主体10万户——

　　持续“降门槛”扩增量。巩固深化“证照分离”“多证集成”改革，推动“企业开办+N项服务”升级、提速、扩面。落实“一件事一次办”改革，推行审批事项免证可办。探索将水、气、暖、网等事项纳入企业开办平台，加快推行“一业一证”、承诺即入等改革。推动行政审批标准化、智能化提升，加强电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用。

　　深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益。开展涉企收费专项检查，严查水电气暖和金融机构融资支付环节等“乱收费”行为，推动惠企政策红利及时足额直达经营主体。拓宽政银合作覆盖面，进一步畅通企业融资渠道。

　　开展质量基础设施“提质强企”、小微企业质量管理体系认证提升、计量服务中小企业行等活动，围绕洛阳产业链、创新链、供应链、要素链的关键环节，精准开展技术帮扶，指导经营主体加强质量管理、提升质量水平，支持经营主体“个转企、小升规、规改股、股上市”。

　　助发展再提效，多措并举服务高质量发展——

　　强力推进质量强市、知识产权强市和标准洛阳战略，提升服务成效，助力洛阳产业格局转型重塑。

　　开展国家、省、市、县四级政府质量奖培育，建立完善省长质量奖、市长质量奖培育企业库。深入开展“美豫名品”培育2023年行动，围绕重点产业、名优企业，打造一批拥有核心竞争力的知名品牌。加快国家知识产权强市试点城市建设，牵头开展知识产权保护专项行动，完善知识产权纠纷多元化解机制，加快构建便捷高效、公开透明的保护体系。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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