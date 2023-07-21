突破关键核心技术69个！洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收

记者从洛阳市科技局获悉，日前16个洛阳市级重大科技创新专项通过了验收。

记者从洛阳市科技局获悉，日前16个洛阳市级重大科技创新专项通过了验收。相关专项不仅在关键核心技术方面取得了重大突破，而且充分发挥了财政科技资金的杠杆作用，取得了良好的经济、社会效益，为助推洛阳经济社会高质量发展贡献了科技力量。

洛阳铜一公司生产的铜铝复合产品

此次验收的16个专项涉及生物医药、新能源、新一代电子信息技术、高端轴承、耐火材料、电子显示材料、节能环保等多个领域，突破关键核心技术69个，形成专利165个，发表SCI论文20篇。实施期内，财政实际投入3450万元，带动企业研发投入2.53亿元，年新增利税4.41亿元，实现新增年销售收入16.40亿元。其中，洛阳铜一金属材料发展有限公司的“新型动力电池用铜铝极柱材料关键制备技术研究及应用”项目，实际投入财政资金200万元，实现年新增销售收入3.58亿元，是财政投入的179倍；实现年新增利税8708万元，是财政投入的43.5倍。

洛阳铜一公司生产的铜铝复合产品

据介绍，市级重大科技创新专项着力解决制约洛阳产业发展关键共性技术问题，鼓励通过产学研合作集成企业、高校、科研院所等科技资源，凝练“一流课题”，产出“一流成果”，加快科技成果转化，促进产业技术创新，推动产业集群发展。今年，洛阳计划新实施市级重大科技创新专项和揭榜挂帅项目20项，力争突破关键核心技术150项以上。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图)