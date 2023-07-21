洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

突破关键核心技术69个！洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 17:48

　　记者从洛阳市科技局获悉，日前16个洛阳市级重大科技创新专项通过了验收。相关专项不仅在关键核心技术方面取得了重大突破，而且充分发挥了财政科技资金的杠杆作用，取得了良好的经济、社会效益，为助推洛阳经济社会高质量发展贡献了科技力量。

洛阳铜一公司生产的铜铝复合产品

　　此次验收的16个专项涉及生物医药、新能源、新一代电子信息技术、高端轴承、耐火材料、电子显示材料、节能环保等多个领域，突破关键核心技术69个，形成专利165个，发表SCI论文20篇。实施期内，财政实际投入3450万元，带动企业研发投入2.53亿元，年新增利税4.41亿元，实现新增年销售收入16.40亿元。其中，洛阳铜一金属材料发展有限公司的“新型动力电池用铜铝极柱材料关键制备技术研究及应用”项目，实际投入财政资金200万元，实现年新增销售收入3.58亿元，是财政投入的179倍；实现年新增利税8708万元，是财政投入的43.5倍。

洛阳铜一公司生产的铜铝复合产品

　　据介绍，市级重大科技创新专项着力解决制约洛阳产业发展关键共性技术问题，鼓励通过产学研合作集成企业、高校、科研院所等科技资源，凝练“一流课题”，产出“一流成果”，加快科技成果转化，促进产业技术创新，推动产业集群发展。今年，洛阳计划新实施市级重大科技创新专项和揭榜挂帅项目20项，力争突破关键核心技术150项以上。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
        痛经是否影响受孕，要分情况而论。
  • ·炫了顿烤肉 男子眼珠突然黄了……
  • ·颈动脉有斑块，需要吃药吗？
  • ·有脚气，在土里走走就好了？
    		•
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 体育盛会邂逅千年古都，出圈又出彩
  • 洛阳有望新增4家省级产业研究院
  • 本周中后期洛阳多强对流天气，气温明...
  • 洛阳9款好礼入选中国好礼推荐产品
  • 洛阳：定制旅游流行 提升游客体验
  • 省运会场地自行车比赛开赛 洛阳夺得1...
  • 赛事预告：集中比赛阶段到来 田径比赛...
  • 破解学生午休难题！偃师区蔡伦小学引...
  • 宜阳市民服务中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    窗外 自有花开

    二里头遗址博物馆

    雨中赏荷

    栾川叫河牛堡街景
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605