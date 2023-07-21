洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳龙门站3条公交线路末班车发车时间延长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 11:39

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：郑州东站到龙门高铁站部分列车到站时间与洛阳龙门公交站末班发车时间冲突，乘客换乘公交时间紧张。建议将洛阳龙门站3路、28路、49路、75路、76路公交末班车的发车时间后延10分钟，改为22时50分。

　　洛阳公交集团回复：为加强接驳高铁龙门站列车到站时间，方便群众出行。即日起，49路、75路、76路高铁龙门站晚间末班发车时间后延10分钟，即22：50发车运营。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
        痛经是否影响受孕，要分情况而论。
  • ·炫了顿烤肉 男子眼珠突然黄了……
  • ·颈动脉有斑块，需要吃药吗？
  • ·有脚气，在土里走走就好了？
    		•
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 济新高速黄河三峡大桥主体施工加紧推...
  • 体育盛会邂逅千年古都，出圈又出彩
  • 洛阳有望新增4家省级产业研究院
  • 本周中后期洛阳多强对流天气，气温明...
  • 洛阳9款好礼入选中国好礼推荐产品
  • 洛阳：定制旅游流行 提升游客体验
  • 省运会场地自行车比赛开赛 洛阳夺得1...
  • 河南省第十四届运动会青少年竞技组射...
  • 赛事预告：集中比赛阶段到来 田径比赛...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    窗外 自有花开

    二里头遗址博物馆

    雨中赏荷

    栾川叫河牛堡街景
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605