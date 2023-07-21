洛阳龙门站3条公交线路末班车发车时间延长

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：郑州东站到龙门高铁站部分列车到站时间与高铁龙门公交站末班发车时间冲突，乘客换乘公交时间紧张。建议将洛阳龙门站3路、28路、49路、75路、76路公交末班车的发车时间后延10分钟，改为22时50分。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：郑州东站到龙门高铁站部分列车到站时间与洛阳龙门公交站末班发车时间冲突，乘客换乘公交时间紧张。建议将洛阳龙门站3路、28路、49路、75路、76路公交末班车的发车时间后延10分钟，改为22时50分。

洛阳公交集团回复：为加强接驳高铁龙门站列车到站时间，方便群众出行。即日起，49路、75路、76路高铁龙门站晚间末班发车时间后延10分钟，即22：50发车运营。

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