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洛铜社区“邻里诊室”：让居民“抬脚”就能看病

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻客户端 2023.08.21 08:50
居民在“邻里诊室”看病

　　“别把失眠不当回事，人如果睡不好觉，对身心健康的影响是很大的，该吃药还得吃药……”近日，在涧西区洛铜社区邻里中心“邻里诊室”，洛阳景华医院主治医师丁书章为居民万女士讲解失眠对身心健康产生的危害。

　　17日，洛铜社区邻里中心“邻里诊室”正式开诊，60岁的万女士得知消息后第一时间赶到现场咨询。她说，近年，自己的失眠症状越来越严重，子女劝她吃药缓解症状，但她总觉得“药不能随便吃，一吃就停不下来”，因此一直没有进行有效治疗。

　　“我觉得失眠也不是大问题，没必要专门跑到医院挂号看病。听说社区开了‘邻里诊室’，就过来咨询咨询。”万女士说，通过医生的讲解，她认识到长期失眠的问题不可小视。

　　“现在有不少人跟我一样，总觉得身体不舒服，但又不耽误日常工作、生活，没必要去医院看病。还有的人一说去医院就紧张，不愿意去。‘邻里诊室’可以为我们这些人提供一个轻松的环境，解决平时积累的小问题，挺好的。”万女士说。

　　“在医院坐诊时，我们很难有机会跟病人深谈。在这里就不一样了，我可以详细地跟病人解释为什么这么判断病情，为什么建议这样用药等，这对我们双方来说都是一件好事儿。”丁书章说。

　　洛铜社区党委书记岳媛说，该社区是以老年人为主的稳定型社区，居民对“抬脚”就能看病的需求较大。开设“邻里诊室”整合医院专家资源，可以更好地链接全科、专科医生，为居民提供有针对性的健康咨询和诊疗服务。下一步，“邻里诊室”将通过征求辖区居民意见建议，针对不同年龄段的居民举办健康讲座，比如针对中老年人开设白内障、高血压、心脑血管疾病的健康讲座。同时，“邻里诊室”还将以“邻里价”的方式推出惠民体检、惠民诊疗服务，将公益性和市场化运营相结合，提高“邻里诊室”服务质量，让更多群众享受到家门口的就诊服务。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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