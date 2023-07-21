洛阳装饰店老板捐献造血干细胞救助8月龄男婴

人生第一次做公益，能救人一命，还与被救的婴儿有了“血缘关系”！

徐龙龙捐献造血干细胞

人生第一次做公益，能救人一命，还与被救的婴儿有了“血缘关系”！近日，我市33岁的徐龙龙成功捐献132毫升造血干细胞混悬液，救助外地一名患有血液病的8月龄男婴。事后，他忍不住感慨“像救了亲生孩子一样激动、开心”。

装饰店老板如何与公益事业牵手

徐龙龙是孟津区朝阳镇人，目前在洛龙区经营一家装饰店，主营业务是文印和装饰。平时，徐龙龙的妻子负责在店里照看生意，他负责外出干活。

装饰店的老板如何与公益事业牵手？

“说起这事儿，和3年前多看的那一眼有关，没想到如今加入一场挽救生命的接力赛！”徐龙龙笑着说，近年，洛龙区红十字会时常在他的店里印制公益宣传页。3年前的一天，他把印好的宣传页送至洛龙区红十字会，在等工作人员取货时看了一眼宣传页，那是他第一次知道造血干细胞的用途。

“这真能救人？咋报名？”徐龙龙见到工作人员后问。

“捐献造血干细胞可以挽救血液病患者的生命，你可以去采集几毫升血液，登记加入中华骨髓库，一旦和其他血液病患者配型成功，就可以捐献造血干细胞了！”工作人员说。于是，他当天便完成采样，成为了一名志愿者。

此后，由于工作繁忙，这件事儿很快被徐龙龙抛到脑后。今年2月，他接到市红十字会通知，与一名先天性血液病患者初筛匹配成功，当即表示同意捐献。