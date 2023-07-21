游客在洛遗失电话手表 警民联动帮忙找回

近日，游客靳女士和家人来洛游玩，孩子不慎将价值2000元左右的电话手表遗失。在瀍河区问礼街道上窑社区民警和工作人员的帮助下，电话手表被顺利找回。

近日，游客靳女士和家人来洛游玩，孩子不慎将价值2000元左右的电话手表遗失。在瀍河区问礼街道上窑社区民警和工作人员的帮助下，电话手表被顺利找回。

16日上午，上窑社区警务室接到求助电话，对方称自己是一名外地游客，孩子不慎将电话手表遗失，希望能够帮忙找回。

按照电话手表定位，上窑社区工作人员判断手表在该社区第四居民组，随即和值班民警、失主一起前往寻找。后得知，一居民前一天晚上外出时捡到一个电话手表，由于显示屏损坏无法联系失主，打算当天中午下班后送交社区。经核实，电话手表确为靳女士孩子所有，该居民当即归还。靳女士向工作人员表示感谢。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 王少峰）