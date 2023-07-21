尚长荣来洛：用精品剧目吸引新时代观众

日前，著名京剧表演艺术家、中国戏剧界首位“梅花大奖”获得者尚长荣先生受聘成为洛阳职业技术学院荣誉教授，并在洛阳职业技术学院为国家艺术基金豫剧马派人才培训班，上了一堂戏曲大师课。

尚长荣(右)受聘成为洛阳职业技术学院荣誉教授

●人物名片

尚长荣，1940年7月生于北京，京剧四大名旦之一尚小云第三子，京剧花脸名家，国家一级演员，著名京剧表演艺术家，首批国家级非物质文化遗产(京剧)项目代表性传承人，中国戏剧界首位“梅花大奖”获得者，代表作有《霸王别姬》《曹操与杨修》《廉吏于成龙》等。

日前，著名京剧表演艺术家、中国戏剧界首位“梅花大奖”获得者尚长荣先生受聘成为洛阳职业技术学院荣誉教授，并在洛阳职业技术学院为国家艺术基金豫剧马派人才培训班，上了一堂戏曲大师课。

在课堂上，今年83岁的尚长荣先生以《激活传统 融入时代》为题，分别从个人成长和从艺经历、戏曲艺术的传承和发展、新时代戏曲工作者如何守正创新等方面，引经据典深入阐释，精彩的内容引发阵阵掌声。

畅谈发展：守正创新 精益求精

“中国的戏曲艺术源远流长，周秦乐舞汉代百戏隋唐参军戏，这些表演艺术虽然算不上正式的戏曲，但它们为中国戏曲的产生奠定了基础。南戏的出现则标志着中国戏曲正式诞生，元杂剧的出现象征着中国戏曲文化进入成熟阶段……”谈及戏曲，尚长荣如数家珍。

尚长荣说，戏曲具有悠久的历史、独特的魅力和深厚的群众基础，是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体。从先秦萌芽期到汉唐百戏、宋金院本、元杂剧及明清传奇，传统戏曲发展出了近400个剧种。

现在，随着互联网的发展，剧场艺术受到了挑战，戏曲工作者要怎么做？

尚长荣表示，首先，要坚持走好守正创新之路，吃透、学透传统戏曲文化，尊古不复古，守正不守旧，与时俱进、提质升级，深入生活、扎根人民去创作。其次，要做到“精”，精致、精彩地呈现精品剧目，用戏曲新面貌、新生态、新气象吸引新时代观众来到戏曲演出现场。