洛龙区：邻里互动多 提升城市青和力

刚刚过去的双休日，夏日邻里文化节活动在洛龙区学府街道南山花卉会客厅举行，近百名青年嘉宾在此相聚，参与游戏互动，感受城市“青”和力。

歌手献唱

刚刚过去的双休日，夏日邻里文化节活动在洛龙区学府街道南山花卉会客厅举行，近百名青年嘉宾在此相聚，参与游戏互动，感受城市“青”和力。

据悉，此次活动以音乐为主题，以汉服为主线，分别举行了花海音乐会暨青年联谊会、汉服国潮文化节两场特色活动。

在19日举行的青年联谊会现场，主办方邀请歌手献唱，并开展“听歌识曲”“青春如歌”“爱情对对碰”等互动类游戏，帮助青年嘉宾增进了解。活动结束后，不少青年嘉宾互相交换联系方式，为青年联谊会画上圆满句号。

投壶

在昨日举行的汉服国潮文化节现场，主办方邀请汉服文化老师，为大家讲解相关文化知识，并设置汉服体验区、特色汉文化体验区和手工体验活动区。其中，投壶、茶艺表演等沉浸式体验活动和制作团扇、编织绳艺等特色手工体验活动，吸引了不少青年参与。

近年来，洛龙区聚焦青年需求，着力打造南山花卉会客厅等时尚打卡地，为广大青年提供更加时尚、有趣的休闲交流空间，持续提升城市“青”和力。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 杨小燕 文/图)