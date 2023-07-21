嵩县德亭镇：菌菜轮作促增收

近日，嵩县德亭镇德福苑种植养殖合作社食用菌基地一派丰收景象，社区居民正忙着采摘辣椒并挑选、装袋。 近日，嵩县德亭镇德福苑种植养殖合作社食用菌基地一派丰收景象，社区居民正忙着采摘辣椒并挑选、装袋。 近年来，该合作社通过技术创新，实行“羊肚菌+蔬菜”轮作模式，合理利用土地资源，提高经济效益。今年，该合作社种植了40个大棚的辣椒，带动社区30余户居民就业增收。下一步，德亭镇将大力推广菌菜轮作模式，推动全镇“食用菌+蔬菜”产业拓展新赛道，有效带动居民在家门口就业，拓宽居民增收致富渠道。(洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王博 摄)