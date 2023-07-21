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栾川县陶湾镇以乡村运营为抓手 实现抱团发展和资源“联姻”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:23

特色足球赛

　　眼下，位于伏牛山腹地的栾川县陶湾镇协心村满目苍翠，小河在山间“唱”着欢歌，蝉在密林间叫得热闹，或古朴或典雅的民宿错落分布。漂流、骑行、越野、登山、露营……多样化的选择，让这里成为绝佳的乡村旅居地。

　　乡村慢生活 富了众乡亲

　　在协心村一帆农家民宿，50岁的村民周海朝正忙着莳花弄草。他说：“现在人们旅游住宿，可不是光看房间环境，小院里也得收拾得利利索索的。”

　　如今，周海朝的民宿有12间客房，旺季一天就能收入近3000元。放在2016年经营之初，这是他做梦都不敢想的。

　　2015年，河南省政府研究室开始定点帮扶协心村，首任驻村第一书记当时就明确，帮扶必须着眼全村经济整体发展、长远发展，打造符合实际和市场前景的特色主导产业。协心村森林覆盖率超90%，负氧离子含量高，守着绿水青山发展乡村旅游最合适不过。

　　协心村党支部书记、村委会主任王景甫说，2016年，在驻村第一书记的帮助下，村里请来专业机构编制了旅游发展总体规划。

　　近年来，协心村依托独特的自然风貌，在4任驻村第一书记的支持下，先后建成30公里长的国家级登山步道、10公里长的山地自行车道、露营基地、足球场等设施，并将村容村貌进行整体提升，让游客惬意享受乡村慢生活。

　　如今，协心村精品民宿、家庭宾馆已经发展到63家，有床位近2000张，游客接待、旅游产品加工销售等相关行业从业人员300余名。越来越多像周海朝一样的村民端上了“致富碗”，吃上了“旅游饭”。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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