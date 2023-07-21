洛阳：定制旅游流行 提升游客体验

告别走马观花，获得舒适、个性化的旅游体验，同时还不需要自己搜寻攻略安排行程……今年暑期，我市一些旅游企业根据游客需求推出定制旅游产品，让游客在省心的同时得到高品质的旅游体验，受到游客青睐。

告别走马观花，获得舒适、个性化的旅游体验，同时还不需要自己搜寻攻略安排行程……今年暑期，我市一些旅游企业根据游客需求推出定制旅游产品，让游客在省心的同时得到高品质的旅游体验，受到游客青睐。

以个性为导向 提供高品质旅游体验

前不久，湖北游客何女士一家6口人来洛，经过详细咨询，选择了为期3天的定制旅游。在这次旅游中，一家人不仅有吃有玩，穿上汉服沉浸式体验打卡，还有旅拍摄影师为一家人拍照，珍藏记忆。

“之所以选择这样的旅游方式，就是想有一个舒适轻松的旅游体验。”何女士说，虽然定制旅游产品价格较高，但线路可以灵活调整，节奏更加轻松，而且不走马观花，可以深入体验风土人情。

如今，选择定制旅游的游客越来越多。业内人士介绍，区别于传统跟团游和自由行，定制旅游是以游客的需求和喜好为主导进行设计，给游客带来个性化、高品质的旅游体验。

“定制旅游的线路就像摆在超市里的商品，供游客根据需求选择。”我市一家旅行社的负责人周欣介绍，定制旅游就是为游客量身定制旅游产品，游客可以自己安排出行时间，入住自己喜欢的酒店，乘坐自己喜好的车辆，甚至一人也可成团。

丰富旅游供给 年轻人是主要消费群体

今年暑期，年轻人和亲子家庭成为旅游市场最大的游客群体，我市一些旅游企业纷纷推出定制旅游服务，为游客提供深度游产品，丰富市场供给。

记者采访了解到，目前旅游市场上的定制旅游主要有两种形式。一是游客定制：游客与旅行社协商后，旅行社按照游客需求制定旅游线路，适合家庭、朋友结伴出游。二是旅行社定制：旅行社进行市场调研后设计主题旅游产品，游客可报名参加，适合有共同爱好的旅行者一起拼团。