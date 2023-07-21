营造一流政务服务环境 助力现代化洛阳建设

近日，市政务服务和大数据管理局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，聚焦市委全会提出的深化营商环境重点领域改革、建设现代化产业体系、提升干部队伍推动产业发展能力等重点任务进行集中研讨，推动全会精神落地见效。 近日，市政务服务和大数据管理局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，聚焦市委全会提出的深化营商环境重点领域改革、建设现代化产业体系、提升干部队伍推动产业发展能力等重点任务进行集中研讨，推动全会精神落地见效。 会议要求，扎实推进行政审批制度系统性重塑，开展“百日攻坚”，全面推广应用市统一受理平台，破解信息孤岛，大幅提升“一网通办”水平，完成市本级政务服务事项标准化操作规程制定，不断优化审批流程。抓好优化营商环境“五件事”，加快出台改革方案，年底前基本实现企业和个人全生命周期重要阶段涉及的高频政务服务事项“一件事一次办”。完善洛阳市企业服务平台(惠企政策“免申即享”平台)功能，精准服务企业，持续抓好数字政府建设，严格非涉密政务信息化项目管理，增强政务信息系统和政务数据保护能力。完善基层政务服务体系，持续推进800个社区便民服务站标准化建设，完善“洛快办”App功能。开展干部能力提升行动，增强党员干部立足职能抢抓政策机遇和关键窗口期，主动服务、靠前服务产业发展的意识，营造一流政务服务环境，带动形成一流营商环境，在现代化洛阳建设新征程中争先出彩。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)