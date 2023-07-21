洛阳87岁老人捐款万余元资助困难学子

18日上午，一位老人拿着1.3万元现金来到洛报爱心帮扶中心，要用这些钱资助困难学子。

李恒昭老人（右）到洛报爱心帮扶中心捐款

18日上午，一位老人拿着1.3万元现金来到洛报爱心帮扶中心，要用这些钱资助困难学子。

老人名叫李恒昭，今年87岁，是晚报的忠实读者。从2019年至今，他每年都到洛报爱心帮扶中心为困难学生捐款，每次捐款都超过1万元。

李恒昭是一名退役军人，生活十分简朴，夏天总是穿一件军绿色短袖，手机使用多年未换过。

去年，李恒昭通过洛报爱心帮扶中心举办的“阳光助学”活动，与困难学生何翌宁结成“对子”，承担何翌宁大学4年的学费。

何翌宁6岁时因训练舞蹈意外受伤，导致高位截瘫。她克服了常人难以想象的困难，去年以556分被哈尔滨理工大学工业设计专业录取。何翌宁一家目前远在哈尔滨，不便前来领取善款，因此她和父母决定让老人将善款捐赠给更需要的人。

“感谢您，祝您一生平安！我们确实回不去，所以还是把钱捐给别人吧！”在电话里，何翌宁的母亲对李恒昭表示感谢。

为何不转账？洛报爱心帮扶中心工作人员称，李恒昭使用的手机是老年机，无法转账，而且可能他觉得把钱取出来，通过洛报爱心帮扶中心工作人员交给对方更放心。

“我每月有退休工资，家里也没什么负担，这些钱自己花不完，不如捐出去，多做点好事儿。”李恒昭说。据了解，从20世纪90年代至今，李恒昭已累计为希望工程及通过洛报爱心帮扶中心捐款超过20万元，超过110名困难学生因此受益。

“老人捐赠的善款我们将全数用于资助困难学生。”洛报爱心帮扶中心工作人员表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 文/图）