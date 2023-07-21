洛阳市纪委常委会召开会议

18日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于生态文明建设的重要指示和重要文章精神，以及省纪委监委有关专项整治工作通报，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

18日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于生态文明建设的重要指示和重要文章精神，以及省纪委监委有关专项整治工作通报，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧盯黄河流域生态保护和高质量发展、惠企政策落实等大事要事强化监督，高质量监督保障洛阳生态文明建设。要聚焦全市产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等重点工作，充分发挥专项监督工作专班作用，确保市委市政府各项工作部署全面快速落地见效，全力护航现代化洛阳建设。要紧盯乡村振兴领域重点项目、重大资金、重要环节和牢牢守住不发生“规模性返贫”底线，以小切口推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，推动解决群众“急难愁盼”问题。要坚持严的基调不动摇，持之以恒纠风治乱，以正风肃纪反腐新成效，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

会议研究审议了《洛阳市纪委监委机关2023年精神文明建设和文明单位创建工作方案》等内容，强调要把文明单位创建与纪检监察工作深度融合推进，通过以创带建，提振纪检监察干部干事创业积极性。市县两级纪检监察机关要将接受审计作为主动接受监督、加强内部管理的重要举措，持续提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。要大力培树省市两级清廉建设示范点，充分发挥“清廉样本”的示范引导作用，整体推进清廉洛阳建设走深走实，助推全市纪检监察工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)