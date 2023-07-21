很多人喜欢玩投掷游戏，比如套圈。古人聚会宴饮时常玩的投壶也属于投掷游戏，但投壶得讲究礼仪，还得奏乐助兴，可比套圈高雅多了。

很多人喜欢玩投掷游戏，比如套圈。古人聚会宴饮时常玩的投壶也属于投掷游戏，但投壶得讲究礼仪，还得奏乐助兴，可比套圈高雅多了。

投壶，是宾主轮流把箭杆往大肚酒壶里投，谁投中的多谁赢，输者罚酒。

年轻时曾在洛阳工作的北宋大文豪欧阳修，被贬到滁州后醉心山水，常跟朋友们在山间喝酒投壶。他在《醉翁亭记》中提到“射者中，弈者胜”，“射”就是投壶。

投壶源于射礼。史载，东周时期，贵族宴请宾客时，按礼数得请客人射箭，但是有的宾客不会射箭，有的人家庭院不够宽敞，缺乏射箭条件，因此便用投壶代替射箭，以娱乐嘉宾、活跃气氛。久而久之，投壶成了宴饮时的高雅娱乐活动。

《东观汉记》记载，东汉京都洛阳的达官贵人每逢宴饮必“雅歌投壶”助兴。当时的投壶游戏花样翻新，或是在人与壶之间设置屏风盲投，或是人背对着壶反手投。汉代画像石上有投壶图：主宾二人对坐投壶，旁边有人观战助威。

起初，人们在壶中装满豆子，这样箭入壶后插入豆中不会弹出。《西京杂记》里说，汉代的郭舍人善于投壶，故意不往壶里装豆，待箭入壶弹出便抓住重投，“激矢令还，一矢百余反”，一口气能把一支箭反复投中一百多次，跟耍杂技似的。皇帝大为赞叹，重赏郭舍人。

魏晋往后，投壶风靡民间，娱乐性更强。据《新唐书》记载，外国遣唐使常来唐代东都洛阳等大城市参观访问，中国围棋、投壶、足球(古称蹴鞠)等文体游戏流传国外，风靡四海。高丽(地处朝鲜半岛)国君就非常喜欢这些游戏。

曾在洛阳编纂《资治通鉴》的北宋名臣司马光推崇礼法，看不惯投壶被娱乐化，重新修改投壶方式及计分规则，编写《投壶新格》，提醒世人依礼投壶，修身养性，恪守中正之道。