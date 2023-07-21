破解学生午休难题！偃师区蔡伦小学引进1620套新式课桌椅

日前，在偃师区蔡伦小学四年级学生薛皓恩的演示下，不到10秒钟，一套课桌椅就变成了可以躺睡的“午休神器”，这是蔡伦小学引进的新式课桌椅，只需简单操作，即可为学生提供舒适的午睡空间，让学生们在学校也能安心午休。

新式课桌椅让学生安心午休

旋钮一扭、脚托一拉，上课用的座椅变躺椅，学生可以舒服地躺着午睡。日前，在偃师区蔡伦小学四年级学生薛皓恩的演示下，不到10秒钟，一套课桌椅就变成了可以躺睡的“午休神器”，这是蔡伦小学引进的新式课桌椅，只需简单操作，即可为学生提供舒适的午睡空间，让学生们在学校也能安心午休。

“一扭、一拉、一躺”，座椅秒变躺椅

走进蔡伦小学的教室，一排排新式课桌椅整齐摆放，灰色的椅子看起来没什么特别，却暗藏“玄机”。

记者看到，椅子靠背底部有两个旋钮，旋转的同时向后倚靠便可倾斜至135度，座椅最顶端有一个可以拉长的头托，用来支撑颈部，在最底端还有一个可以折叠的脚托。“与座椅搭配的课桌也可进行适当角度的倾斜，为前排同学腾出倚靠的空间，睡起来更加舒服。”蔡伦小学教师高怡表示，考虑到学生们的操作需要，座椅只需要“一扭、一拉、一躺”几个简单的动作，就能秒变躺椅。

“与之前‘趴睡’或‘睡午休垫’相比，这种午休方式操作简单，也更加舒服，下午上课也更有精神了。”薛皓恩说，大家一般都会从家里带一条小被子，这样睡得更香。

这套“午休神器”不占用多余的空间，既能让学生保持最舒适的睡姿，又能更好地保护学生的脊柱。据了解，蔡伦小学的36间教室全都配备了这样的课桌椅，共计1620套。